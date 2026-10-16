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Avanos-Göreme yolunda devrilen otomobilin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

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Avanos-Göreme yolunda devrilen otomobilin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
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Avanos-Göreme kara yolunda devrilen otomobilin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracında sıkışan sürücünün öldüğü belirlenirken, cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Avanos-Göreme kara yolunda Ali Kaptan (80) idaresindeki 50 EA 639 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri aracın içine sıkışan Kaptan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Kaptan'ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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