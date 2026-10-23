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Ateşkese rağmen Han Yunus'ta bisikleti vuran İsrail dronu 2 Filistinliyi öldürdü

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Sağlık kaynaklarına göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Han Yunus'un el-Mevasi bölgesinde el-Kubbe Caddesi'nde bir bisikleti hedef alan dron saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un el-Mevasi bölgesini bombaladı.

İsrail ordusuna ait bir dronun Mevasi'nin el-Kubbe Caddesi'nde bir bisikleti hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılara devam ediyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 500'e yaklaştı, yaralı sayısı da 175 bin 600'ü geçti.

Kaynak: AA
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