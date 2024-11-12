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Ateşin Sanatı Sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde Açılıyor

Ateşin Sanatı Sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde Açılıyor
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Macar cam ve seramik sanatında Türk etkilerini işleyen 'Ateşin Sanatı' adlı sergi, 15 Kasım'da Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sergi, Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında düzenleniyor ve prestijli koleksiyonlardan derlenen eserleri bir araya getiriyor.

Macar cam ve seramik sanatında Türk etkilerini işleyen "Ateşin Sanatı" adlı sergi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 15 Kasım'da sanatseverlerle buluşuyor.

"2024 Macar-Türk Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide, Herendi ve Zsolnay porselen fabrikaları, Mor Wosinsky Müzesi, Bohus-Lugossy Vakfı ve Uluslararası Seramik Stüdyosu gibi prestijli koleksiyonlardan derlenen eserler yer alacak.

Roma döneminden 19. yüzyıla uzanan cam ve seramik sanatının ortak tarihi köklerinde bir yolculuğa çıkaran sergide, iki kültür arasında sanat alanında süregelen etkileşimi ve yenilikçiliği ortaya koyan çağdaş eserler de bulunacak.

Sergi, Bohus-Lugossy Vakfı ve Çağdaş Seramik Sanatı Vakfı tarafından, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Macaristan Sanat Akademisi, Synergy İnşaat, Gül Baba Mirasını Koruma Vakfı, Liszt Enstitüsü - Macar Kültür Merkezi İstanbul, Veszprem Belediyesi ve Pannonia Üniversitesi katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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