Üye Girişi
Haberler

Atatürk'ü Anma Töreninde Sonsuzluk Koreografisi

Atatürk'ü Anma Töreninde Sonsuzluk Koreografisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve çalışanları, Atatürk'ün ölüm yıldönümünde siyah kıyafetler ile 'sonsuzluk' işareti yaparak Ulu Önder'i andılar. Başkan Kaya, bu anmanın vefa borcu olduğunu vurguladı.

ORTAHİSAR Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve belediye çalışanları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 86'ncı yıldönümünde sonsuzluk koreografisiyle andı. Başkan Kaya, "Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak hepimizin vefa borcu ve O'nu anlamak hepimizin yurtseverlik görevidir" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve belediye çalışanları, matemi simgeleyen siyah kıyafetler eşliğinde, Büyük Önder Atatürk'ün hayatını kaybettiği 10 Kasım tarihinde bedenleriyle 'sonsuzluk' işareti yaparak Ulu Önder'in ölümsüzlüğünü gösterdiler. Türk milletinin gönlündeki Atatürk sevgisinin hiçbir zaman yok olmayacağını simgeleyen koreografi, drone ile havadan görüntülendi.

'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ANMAK HEPİMİZİN VEFA BORCUDUR'

Koreografiye katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk'e vefa borcu olduğunun altını çizerek, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıldönümünde Büyük Önderimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bugün bu topraklarda hür bağımsız insanlar olarak yaşıyorsak bunu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun mücadele arkadaşlarına borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak hepimizin vefa borcu ve O'nu anlamak hepimizin yurtseverlik görevi. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk demek tam bağımsız Türkiye demektir, kadın erkek eşitliği demektir, çalışmak üretmek müreffeh bir Türkiye olmak demektir. Mustafa Kemal Atatürk demek; yurtta barış dünyada barış demektir" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Efnan Demireren - TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

Milyonların kilitlendiği Erdoğan başkanlığındaki zirve başladı

 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi

Tepkilerin odağındaki belediyeden 10 Kasım ayıbına ilişkin açıklama

 Güvercin kümesini depoya çevirip tatlı üreten işletmeye baskın

Güvercin kümesini depoya çevirip pisliğin içinde tatlı üretmişler
Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu

Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olivier Ntcham kimdir, kaç yaşında ve nereli? Olivier Ntcham hangi takımlarda oynadı? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle 10 Kasım! ATV Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 8. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 10 KASIM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Galatasaray - Samsunspor maçından kareler! Galatasaray - Samsunspor maçından unutulmaz anlar… Victor Osimhen kaç golü var? GS-Samsunspor maç golleri izle! Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Samsunspor maç sonucu! Galatasaray- Samsunspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Samsunspor maç özeti! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.