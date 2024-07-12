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Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Bahadır Rıdvan Talay'ın Ailesine Ulaştı

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olmasıyla ilgili haber ailesine ulaştı. Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Bekar olan Talay'ın nişan hazırlığı yaptığı öğrenildi. Cenazenin yarın Güneşler Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilmesi bekleniyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Sakarya'daki ailesine ulaştı.

Yetkililer, şehit Talay'ın Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'ndeki babaevine giderek baba Mehmet Talay'a şehadet haberini verdi.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bekar olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Talay'ın nişan hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Talay'ın cenazesinin yarın Güneşler Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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