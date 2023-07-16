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Asma yaprağı toplarken TIR kazasında hayatını kaybetti

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AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde asma yaprağı toplarken devrilen TIR'dan fırlayan 400 kiloluk balyanın altında kalan Gülbeyaz Eryılmaz (59) hayatını kaybetti; kaza kameraya yansıdı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde asma yaprağı toplarken devrilen TIR'dan fırlayan 400 kiloluk balyanın altında kalan Gülbeyaz Eryılmaz (59) hayatını kaybetti; kaza kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin Baytar - Güncel

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