Asma yaprağı toplarken TIR kazasında hayatını kaybetti
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AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde asma yaprağı toplarken devrilen TIR'dan fırlayan 400 kiloluk balyanın altında kalan Gülbeyaz Eryılmaz (59) hayatını kaybetti; kaza kameraya yansıdı.
AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde asma yaprağı toplarken devrilen TIR'dan fırlayan 400 kiloluk balyanın altında kalan Gülbeyaz Eryılmaz (59) hayatını kaybetti; kaza kameraya yansıdı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin Baytar - Güncel
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