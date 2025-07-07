Aslanın Kaçma Anı Güvenlik Kamerasında
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki hayvan parkında kafesinden kaçan aslan, saldırdığı Süleyman Kır'ı yaraladı. Kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
ASLANIN KAÇMA ANI KAMERADA
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki hayvan parkından kaçtıktan sonra saldırdığı Süleyman Kır'ı yaralayan aslanın kafesten kaçma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aslanın kafesten çıktıktan sonra bir süre çevrede dolandığı ardından uzaklaştığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel