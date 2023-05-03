ARNAVUTKÖY'DEKİ CİNAYET: KATİL ZANLISI BABA ÇAĞLAYAN ADLİYESİNİ BİRBİRİNE KATMIŞ

ARNAVUTKÖY'de 23 yaşındaki oğlunu öldürerek kaçan Murat Ateş'in 3 yıl önce İstanbul Adalet Sarayı'nda falçatayla eylem yaptığı ortaya çıktı. Öldürülen gencin yanında kaldığı eniştesi, "Annesi, 50 sefer savcıya gitti, polislere gitti. Kimse ilgilenmedi" dedi.

23 yaşındaki Mutlucan Ateş, dün akşam saatlerinde babası tarafından vurularak öldürüldü. Anne ve babası şubat ayından itibaren ayrı yaşayan Mutlucan Ateş, İstanbul'da teyzesinin yanında kalıyordu. Ateş'in annesi ise kızı ile birlikte Trabzon'daydı. Baba Murat Ateş, dün oğluyla iletişime geçerek Arnavutköy'de kendi annesinin bulunduğu binanın kömürlüğüne çağırdı. Baba Ateş, oğlunun göğsüne ateş ederek öldürdükten sonra kayıplara karıştı.

TRABZON'DAN POLİSİ ARIYORLAR

Enişte Metin Çelikkaya, 'Çocuk 3 aydır benim yanımda kalıyordu. Annesini Trabzon'a gönderdik, babası psikopat. Dün akşam saat 16.30'da telefon geldi, kızım aradı. Baba Mutlu ağabeyim evden çıktı dedi. O arada babasıyla buluşuyor, kimse görmüyor. Sonra babası annesinin bir dairesi var, orada kömürlük gibi bir yer var. Oraya götürmüş. Orada görenlere göre, koltuğunun altından kan geliyormuş. Sonra çocuğun telefonunu alıyor. Çocuğun annesini arıyor, Mutlucan adına. Konum atın Trabzon'a geliyorum diyor. Rabia diye bir kız kardeşi vardı. Ağabey, 'sen misin?' diyor. Mutlu'yum ben diyor. Sonra Mutlu olmadığını anlıyor. Babası olduğunu anlıyor. Baba hemen polisi arıyorum diyor. Trabzon'dan polisi arıyorlar. Sonra baldızım da hemen kayınpederimi arıyor. Baba Mutlu'nun telefonunu elinden almış, Mutlu'ya bir şey mi yaptı diyor. 17.30 ile 18.30 arasında öldürüyor çocuğu" dedi.

SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU

Çelikkaya, 'Şu anda kayıp. Annesi 50 sefer savcıya gitti, polislere gitti. Kimse ilgilenmedi. Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. 23 yaşında bir çocuk, ne olacak bunlar ya' Savcıya gidiyorlar, Murat Ateş, kendini Çağlayan Adliyesi'nde kesiyor. Elini kolunu sallayarak arka kapıdan çıkıyor. Uyuşturucu madde kullanıyor, psikopat. Daha önce ilk önce annemi öldüreceğim, sonra karımı öldüreceğim, kızımı öldüreceğim. Öyle şey yapmış. Sürekli tehdit ediyordu. Muhabbet kuşu falan vardı, evde onları kesmiş. Baldız da artık dayanamıyor. 24 senelik evli. Ayın 9'unda mahkemeleri vardı. Çocuğu kurtaramadık bunu bir an evvel bulmalarını istiyorum. Şu an bütün aile tehdit altındayız. Arnavutköy ormanlarında falan saklanıyor mu nerede, kimsenin bildiği yok. En son saat 19.30'da Arnavutköy Hastanesi'nin orada görülmüşö diye konuştu.

BABAMA ACIYORUM?

Çelikkaya, 'Mutlucan çok acımalı bir çocuktu. Enişte babama acıyorum dedi. Acıyorum, elleri yanmış. Psikopat adam. Bodrumda artık ne yapıyorsa' Naylonla ellerini yakmış. Geçen önüme çıktı, acıyorum dedi. Oğlum, ondan uzak dur dedim. Yaklaşma dedim. 3 ay yanımda kaldı, kendi yatağını topladı. Bu kadın 50 sefer gitti ya. Uzaklaştırma aldılar bir ara. Nereden buluyor bu silahı? 23 yaşında bir can gitti. Tertemiz çocuk" dedi.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDEKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Murat Ateş'in 2020 yılında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda olay çıkardığı ortaya çıktı.

O gün çekilen görüntülerde adliyenin C kapısı girişinde x-ray cihazında alarm vermesi üzerine güvenliğin uyardığı Murat Ateş cebinden maket bıçağı çıkararak kendine zarar verdi. Uzun süre yanına kimseyi yanaştırmayan Ateş, polisin müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'na getirilen Mutlucan Ateş'in cenazesi bugün yakınları tarafından alındı. Ateş'in cenazesi Arnavutköy 2. Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Arnavutköy Asri Mezarlığı'na defnedilecek.