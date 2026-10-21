Arnavutköy'de işçi servisi park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı, 9 kişi yaralandı

Arnavutköy'de işçi servisi park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı, 9 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde işçileri taşıyan servis minibüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada minibüsteki 9 kişi yaralanırken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Arnavutköy'de işçileri taşıyan servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde seyreden 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin çalışmalarının ardından minibüs çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.