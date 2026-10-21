Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Arnavutköy'de işçi servisi park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı, 9 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy'de işçi servisi park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı, 9 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde işçileri taşıyan servis minibüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada minibüsteki 9 kişi yaralanırken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de işçileri taşıyan servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde seyreden 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin çalışmalarının ardından minibüs çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Babasının aracını alarak trafiğe çıkan çocuğa 295 bin TL ceza

Babasının aracını kaçırdı, sonu ömrünce unutamayacağı şekilde bitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de İsmail Yüksek'e büyük tepki

Oyuna girdi, saniyeler sonra olanlar oldu
Evinde otururken kabusu yaşadı

Evinde otururken kabusu yaşadı
Zelenski'den itiraf gibi sözler: Çok sayıda insan kaybediyoruz

Zelenski'den itiraf gibi sözler: Savaşı kaybetmedik ama...
Sergen Yalçın'dan sürpriz şampiyonluk tahmini

Sergen Yalçın'dan sürpriz şampiyonluk tahmini
Lukaku, 90. dakikada yenilen gol sonrası o ismi fırçaladı: Neden orta yaptırıyorsun?

90. dakikada yenilen gol sonrası takım arkadaşını fırçaladı
Libya'nın attığı imza Türkiye'yi sevindirdi! Açıklamalar peş peşe

Libya'nın attığı imza Türkiye'yi sevindirdi! Açıklamalar peş peşe
Seferihisar'da polis Mehmet Tozun'u şehit eden iki kardeşe ağırlaştırılmış müebbet! 'Husumetlilerimiz zannettik' demişlerdi

Polisi şehit eden kardeşlere en ağır ceza! Savunmaları şoke etti