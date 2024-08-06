Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Arnavutköy'de bulunan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın, temizlik malzemeleri üretimi yapan fabrikada silikon makinesinin patlaması sonucu meydana geldi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da yapıldı.
Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hadımköy Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerindeki temizlik malzemeleri üretilen fabrikada silikon makinesinin patlaması sonucu yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı.