Arnavutköy'de baba oğlunu öldürdü, 3 yıl önce adliyede eylem yapmış

23 yaşındaki Mutlucan Ateş, dün akşam saatlerinde babası tarafından vurularak öldürüldü. Anne ve babası şubat ayından itibaren ayrı yaşayan Mutlucan Ateş, İstanbul'da teyzesinin yanında kalıyordu. Ateş'in annesi ise kızı ile birlikte Trabzon'daydı. Baba Murat Ateş, dün oğluyla iletişime geçerek Arnavutköy'de kendi annesinin bulunduğu binanın kömürlüğüne çağırdı. Baba Ateş, oğlunun göğsüne ateş ederek öldürdükten sonra kayıplara karıştı.

TRABZON'DAN POLİSİ ARIYORLAR

SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU

BABAMA ACIYORUM…

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDEKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'na getirilen Mutlucan Ateş'in cenazesi bugün yakınları tarafından alındı. Ateş'in cenazesi Arnavutköy 2. Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Arnavutköy Asri Mezarlığı'na defnedilecek.