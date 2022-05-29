Arnavutköy'de 393 hafız için icazet töreni düzenlendi - Haberler

Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 393 öğrenci için icazet töreni gerçekleştirildi.

İstanbul İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, seçkin hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan icazet töreninde konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, hafızlık müessesesinin önemini vurguladı.

Arpaguş, "Cenab-ı Hakk'ın indirdiği Kur'an'ı hıfzetmekle bizleri memur kıldı ve Ayet-i kerimede 'Kur'an'ı biz indirdik, Kur'an'ı muhafaza edecek yine biziz.' buyurdu. Şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın yaratıp can verdiği, nefes verdiği kulunu hangi işte istihdam edeceği son derece önemlidir. Sevgili Peygamberimiz 'Kur'an'ı öğrenenler ve öğretenler sizin en hayırlılarınızdır.' buyuruyor. Evet bu zümre Peygamberimizin taltifiyle en hayırlılar zümresine dahil olmuşlardır." dedi.

İcazet törenine Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, Bursa eski Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, İstanbul İl Müftü Yardımcıları Mustafa Yavuz, Ahmet Aktürkoğlu, Dr. Selahattin Yılmaz, Metin Akbaş, Arnavutköy İlçe Müftüsü Arif Yeşiloğlu, Bayrampaşa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, Yeşil Camii İlme Hizmet Vakfı Yöneticileri, Kur'an kursu öğreticileri, din görevlileri ve öğrenci velileri katıldı.

Reisü'l-Kurra vekili Mustafa Demirkan'ın yaptığı duanın ardından Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 393 öğrenci icazetlerini aldı.