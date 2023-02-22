Arkeologlar İspanya'da 14. Yüzyıldan Kalma Bir Sinagog Tespit Etti

İspanya'nın güneyindeki Utrera kasabasında 14. yüzyıldan kalma bir sinagog bulundu.

Arkeologlar Salı günü yaptıkları açıklamada sinagogun, 1492'de Yahudilerin İspanya'dan sürgün edilmesinin ardından yıkımdan kurtulan beş Ortaçağ sinagogundan biri olduğunu duyurdu.

Sinagog geçtiğimiz yedi yüzyıl içerisinde kiliseye, hastaneye, yetimhaneye ve son olarak da bara dönüştürülmüş.

Utrera Belediye Meclisi, arkeolojik kanıt eksikliğine ilişkin itirazlara rağmen binayı 2016'da 460.000 euroya satın almıştı.

Araştırmacılar 2021 yılının Kasım ayında bina üzerinde bir inceleme başlatarak, sinagogun dua salonunu ve kutsal yazıtların saklandığı Ahit Sandığı alanını tespit etmişti.

Araştırmacılar sinagogun minberini ve arınma banyosunu aramaya devam ederken, belediye meclisi binayı ziyaretçilere açmayı hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor. (XHTV)