Arka Sokaklar'da Beykoz ormanlarında yangın çıktı
642. bölümde Arka Sokaklar dizisinde bir grup genç, Beykoz ormanlarını yakma planı yapar. Ekip, orman yangını ihbarını alır ve olay yerine gider. Rıza Baba'nın ailesi ve öğrencileri de ormanda bulunmaktadır.
642. bölümü ile ekrana gelecek Arka Sokaklar'da, senaryo gereği bir grup genç ortalığı karıştırmak adına Beykoz ormanlarını yakmayı planlar.
Ekip orman yangını ihbarını alır ve bölgeye gider. Rıza Baba'nın ailesi ve öğrencilerinde olduğu ormanda işler iyice karışır.
Kaynak: Magazinkolik / Güncel