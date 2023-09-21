Arka Sokaklar'da Beykoz ormanlarında yangın çıktı

642. bölümde Arka Sokaklar dizisinde bir grup genç, Beykoz ormanlarını yakma planı yapar. Ekip, orman yangını ihbarını alır ve olay yerine gider. Rıza Baba'nın ailesi ve öğrencileri de ormanda bulunmaktadır.