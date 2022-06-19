Arıtılmış atık su kullanımında teşvik artırıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara, enerji teşviki kapsamında yüzde 100'e varan geri ödeme imkanı sağlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçen hafta TBMM'de kabul edildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda 2872 sayılı 'Çevre Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasında bir dizi değişiklik gerçekleştirildiği belirtildi. Mevcut uygulamada; tesislerin önceki yıl atık su arıtma tesislerinde kullandıkları ve ödemesini yaptıkları elektrik faturalarını bakanlığa ibraz edebildiği, yüzde 50'sine kadar geri ödeme yapılabildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda 2011-2021 yıllarında toplam 793 milyon TL geri ödeme yapıldığı kaydedildi.