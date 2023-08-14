Arifiye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Arifbey Mahallesi Kudüs Caddesi'nde meydana geldi. Zeki D. yönetimindeki 54 AFB 710 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Mehmet T. idaresindeki 06 GA 1201 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile araçlarda bulunan S.D., B.D. ve M.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.