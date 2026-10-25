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Ardan Zentürk'e Cumhurbaşkanına hakaretten Bakırköy'de soruşturma açıldı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ardan Zentürk hakkında sanal medya paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma, Zentürk'ün sanal medya paylaşımlarında yer alan ifadeleri kapsıyor.

ARDAN Zentürk hakkında sanal medya paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ardan Zentürk hakkında sanal medya paylaşımlarında yer alan ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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