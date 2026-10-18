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Ardahan Üniversitesi Ukrayna'daki iki üniversiteyle çift diploma protokolü imzaladı

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Ardahan Üniversitesi, Ukrayna'daki iki üniversiteyle eğitim, bilimsel araştırma ve akademik hareketlilik alanlarında ikili protokol imzaladı. Protokoller öğrenci, akademisyen ve personel değişimi, ortak araştırma ile çift diploma programlarını kapsıyor.

Ardahan Üniversitesi ile Ukrayna'daki Sumy Devlet Pedagoji Üniversitesi ve Cherkasy Devlet Teknoloji Üniversitesi arasında eğitim, bilimsel araştırma ve akademik hareketlilik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla ikili protokoller imzalandı.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Sumy Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yurii Liannoi ve Cherkasy Devlet Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oleg Grygor ile ayrı ayrı işbirliği protokollerine imza attı.

ARÜ'deki programda, imzalanan protokoller kapsamında üniversiteler arasında öğrenci, akademisyen ve personel değişiminin desteklenmesi, ortak araştırma projelerinin yürütülmesi, bilimsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve akademik bilgi ile materyal paylaşımının artırılması hedeflendi.

Anlaşmalarla ayrıca lisansüstü eğitim ve araştırma programlarının geliştirilmesi, iki ülkede yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yürütülmesi ve çift diploma programlarının oluşturulması öngörülüyor.

İmzalanan protokollerle üniversitelerin bilimsel birikimlerinden karşılıklı yararlanılması, uluslararası akademik etkileşimin güçlendirilmesi ve ortak eğitim ile araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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