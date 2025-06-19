Ardahan'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ardahan'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Ardahan'da etkili olan kuvvetli rüzgar, binaların çatılarına zarar vererek yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Ardahan Üniversitesi'nin İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi'nin çatısından parçalar koptu.

Ardahan'da kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan rüzgar, yer yer şiddetini arttırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları zarar gördü.

Ardahan Çamlıçatak köyü arasındaki Ardahan Üniversitesi kampüsünde de rüzgar etkisini gösterdi.

Şiddetli rüzgar, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi'nin orta bölüm çatısının bir kısmını söktü.

Kopan çatı parçaları, binanın arka kısmına düştü.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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