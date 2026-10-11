Arda Bozkurt'un öldüğü kazada minibüs sürücüsü 3 yıl 4 ay hapis aldı, tahliye edildi.

AKSARAY'da motosiklet sürücüsü Arda Bozkurt'un (19) öldüğü kazaya ilişkin tutuklanan minibüs sürücüsü Faruk Koçak (28), yargılandığı davanın ilk duruşmasında 3 yıl 4 ay hapis cezası alıp tahliye oldu. Arda'nın babası Musa Bozkurt, karara itiraz edeceklerini belirtip, "Ortada bir ölüm var. Bir canı alıp dışarıda gezmesi, bizim vicdanımızı sızlatıyor. Büyük bir acı içerisindeyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz; ve adalet istiyoruz" dedi.

Kaza, 10 Temmuz günü saat 06.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi'nde meydana geldi. Arda Bozkurt yönetimindeki 68 AGZ 008 plakalı motosiklet ile Faruk Koçak'ın kullandığı 68 ACV 020 plakalı minibüs çarpıştı. Başında kaskı bulunan Arda Bozkurt, çarpışmanın etkisiyle motosikletiyle 14 metre savruldu, yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından yaralanan Bozkurt, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavi sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Bozkurt, 19 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Kazaya karışan minibüs sürücüsü Faruk Koçak da tutuklandı.

HEM CEZA HEM TAHLİYE

'Taksirle öldürme' suçundan Aksaray 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sürücü Koçak, 8 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıktı. Koçak, mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Dava dosyası onanması için bir üst mahkeme olan bölge mahkemesine gönderilecek.

'MOTOSİKLET 60 METRE SÜRÜKLENİP DURUYOR'

Kazada ölen Arda Bozkurt'un babası Musa Bozkurt, "10 Temmuz Cuma günü saat 06.00 sırlarında bir firmanın minibüsü, personel taşımak için çıktığında, kavşakta ona kırmızı fasılalı ışık yanarken, oğlum da askerlik şubesi istikametine giderken sarı fasılalı ışık yanarken, tam kavşakta karşı taraf, kırmızı ışıkta durmayıp, yolu kontrol etmeden hızlı bir şekilde çocuğuma soldan vuruyor. Oğlum metrelerce sürüklendi ve başını da kaldırıma vurup ağır yaralandı. Konya Şehir Hastanesi'nde 19 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü ve sonra vefat etti. Raporlarda belli. Kamera görüntülerinde de aracın hızı belli. Motosiklet 60 metre sürüklenip duruyor. Çocuğum ise 14 metre sürükleniyor. İlk mahkeme görüldü ve sürücü 3 yıl 4 ay hapis cezası alıp tahliye edildi. Ortada bir ölüm var. Bir canı alıp dışarıda gezmesi, bizim vicdanımızı sızlatıyor. Büyük bir acı içerisindeyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz; ve adalet istiyoruz. Avukatımız aracılığıyla yeniden tutuklanması ve en üst seviyeden ceza alması için karara itiraz edeceğiz" dedi.

'DIŞARIDA BAŞKA CAN YAKACAK'

Anne Emel Kuruöz ise "Ben davanın sonuna kadar arkasındayım. Burada bütün annelerin canının yanacağını düşünüyorum. Bu sadece trafik kazası değil. Oğlum mezarda. Sürücü ise elini kolunu sallayarak mahkemeden çıktı. Tutuklu yargılanmasını istiyorum. Dışarıda başka canlar yakacak. Lütfen bir anne olarak, benim sesimi duyun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı