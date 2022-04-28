Araştırma: Dünyada 5 sürüngenden 1'i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Yeni yürütülen bir araştırmada, dünyada beş sürüngen türünden birinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu saptandı.

Yaklaşık 1000 bilim insanın katıldığı 2005'te başlayan araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

Çalışmada incelenen 10 bin 196 sürüngen türünün yüzde 21'i, nesli tehlikede, kritik derecede tehlikede veya yok olmaya açık olarak sınıflandırıldı.

Araştırmada, kral kobra gibi sürüngenlerin, ormanlarda insan tahribatının fazlalaşması nedeniyle, çölde yaşayanlara göre yok olma tehlikesinin daha yüksek olduğu kaydedildi.

Duke Üniversitesinde ekolojist Stuart Pimm, bu çalışmanın çok önemli olduğuna işaret ederek, " Araştırma, tehdit altındaki türlerin nerede olduğu ve onları korumak için nerede çalışmamız gerektiği konusunda bilgi veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya çapında sürüngen yaşamına yönelik en büyük tehdidin habitat tahribatı olduğu ifade edildi.