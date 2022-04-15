Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlardan İsrail'in Mescid-i Aksa ihlallerine kınama

Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlardan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'daki ihlalleri ile ilgili kınama açıklamaları geldi.

Mısır, Cezayir, Kuveyt, Katar, Ürdün, Lübnan, Tunus'taki Nahda Hareketi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'daki ihlallerine tepki açıklamaları yaptı.

İsrail polisi, dün sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında Filistinli gençlere müdahale etmiş, olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, 400 kişi de gözaltına alınmıştı.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid'i Aksa'ya düzenlediği baskın kınanarak, "Tamamıyla Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa'da Müslümanların namaz kılmalarına izin verilmesi ve tam koruma sağlanması gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Mescid'i Aksa'ya baskın çağrıları, her türlü şiddet ve kışkırtmanın kabul edilemez olduğu ve baskınlar ile şiddet olaylarının Filistin toprakları ve bölgenin istikrar ve güvenliği üzerindeki sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

Cezayir

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrai'lin saldırılarının Mescid-i Aksa'nın kutsiyeti ve tüm uluslararası karar ve sözleşmelerin ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İsrail'in düşmanca provokasyonlarını durdurması ve Filistin halkını ile kutsal mekanlarını korumak için harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını ve Filistinlilere yönelik saldırılarının şiddetle kınandığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarının uluslararası kararların ihlali olduğu ve bölgenin istikrarını baltaladığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuveyt, başta BMGK olmak üzere uluslararası toplumu, kardeş Filistin halkı ve kutsal mekanlarını koruma ve İsrail işgalinin saldırganlığını engelleme konusundaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyor."

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "İsrail işgal güçlerinin Kıble Mescidi'ne baskın düzenlemesi ve orada ibadet edenleri tutuklaması Mescid-i Aksa'nın saygınlığına tekrar tekrar yapılan ihlaldir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan saldırılarını durdurması için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiği dile getirildi.

Lübnan

Lübnan Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Necib Mikati, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınlarıyla İsrail'in Kudüs'ün Arap kimliğinin çehresini değiştirmeye çalıştığını ifade etti.

Mikati, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskın düzenleyerek yaptığı ihlali ve burada ibadet edenlere saldırmasını şiddetle kınadığını belirtti.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de, Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Safedi, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını açık bir ihlal olarak niteleyerek, tırmanan gerginliği patlama noktasına getirdiğini söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

İİT'den yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınının uluslararası kararların ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğu ve İslam toplumlarının duygularını tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı ifade edildi.

Açıklamada, Filistin halkına, topraklarına ve kutsal mekanlarına yönelik saldırıların sonuçlarından İsrail sorumlu tutularak, BMGK'ya saldırıların tekrarını önlemek için harekete geçmeye çağrısı yapıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)

KİK'den yapılan yazılı açıklamada da, İsrail'in Mescid-i Aksa baskını açık bir ihlal ve tehlikeli bir tırmanış olarak nitelenerek kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen KİK Genel Skreteri Nayif el Hacraf ise, İsrail'in işgal altındaki Kudüs ve kutsal mekanlardaki tarihi ve yasal statükoya saygı duyması ve tüm yasadışı uygulamaları durdurması gerektiğini vurguladı.

Nahda Hareketi

Tunus'taki Nahda Hareketi'nden yapılan kınama açıklamasında da, "İsrail'in Filistinli sivillere yönelik bu suçları, özellikle ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaleleri, Müslümanların duygularını kasten tahrik ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırıların durdurulması için acilen müdahale etmesi çağrısı yapıldı.