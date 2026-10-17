Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Arap Koalisyonu, Husilerin Hudeyde'ye silah kaçırdığı deniz ve kara araçlarını vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arap Koalisyonu, Husilerin Hudeyde'ye deniz yoluyla silah kaçırmak için kullandığı deniz ve kara araçlarının hedef alındığı görüntüleri paylaştı. Koalisyon, operasyonların organize suç örgütlerince Husilere yapılan silah sevkiyatını önlemeyi amaçladığını bildirdi.

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetine deniz yoluyla silah kaçırmak için kullandığı deniz araçları ve kara nakil vasıtalarının hedef alındığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Arap Koalisyonu Ortak Kuvvetler Komutanlığı logosunu taşıyan video kaydında, siyah-beyaz gece ve gündüz hava gözetleme görüntüleri yer aldı.

Görüntülerde denizdeki botların, karadaki araçların ve bazı tesislerin takibe alındığı, ardından bu noktaların vurularak patlamaların meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüldü.

Kayıtta, deniz ortasında hedef göstergesine alınan bir tekneye yer verilerek, bu aracın "Yemen'e deniz yoluyla silah kaçırmak için kullanılan deniz araçlarından biri" olduğu ifade edildi.

Açık alanda park halindeki araçların hedef alındığı anlara ilişkin kesitte ise "silah kaçakçılığında kullanılan nakil araçlarının imha edildiği" kaydedildi.

Tesis ve yolların yakınındaki araçların da hedef alındığı sahnelerde, bombardıman sonrası çıkan yangınlar ve patlama anları yer aldı.

Koalisyon, söz konusu operasyonların "organize suç örgütleri tarafından Husilere yapılan silah sevkiyatını önlemeyi" amaçladığını bildirdi.

Görüntülerin diğer bölümlerinde ise sahil tesislerinin yakınındaki botların gece saatlerindeki hareketliliği ve deniz araçlarının Yemen adalarına silah taşıma faaliyetleri aktarıldı.

Sahil yakınında yan yana duran botların hava saldırısıyla vurulması ve ardından yoğun dumanların yükselmesiyle video sona erdi.

Görüntülerde, gerçekleştirilen hava saldırılarının kesin tarihleri, lokasyonları ve operasyonlar sonucu meydana gelen can veya mal kayıplarına ilişkin net bilgilere yer verilmedi.

Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Hudeyde kenti ve limanı, Husilerin kontrolünde bulunuyor. Yemen'de Nisan 2022'de sağlanan göreceli sükunetin ardından, geçen yılın temmuz ayından bu yana çatışmalarda yeniden tırmanış yaşanıyor.

Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı vilayetleri elinde tutan İran destekli Husilere karşı, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana Aden merkezli Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder kendini buldu! 6 maçta 5 gole katkı

Fenerbahçe sonrası bambaşka biri oldu! Durdurabilene aşk olsun
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV'de peş peşe kararlar! Çalışanlar izne çıkarıldı, Toktaş istifa etti

Kayyum atanan Halk TV'de tüm çalışanlara aynı mesaj gitti
Mustafa Sarıgül'den evinin kuşatıldığı iddialarına yanıt: Verilemeyecek hesabımız yok

Mustafa Sarıgül'den evinin kuşatıldığı iddialarına yanıt
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Bu halini görenler aynı yorumu yaptı! Sizce öyle mi?

Çanakkale'de sınıf arkadaşını darbedip yatağa bağımlı bırakan çocuğa 5 yıl 9 ay hapis! Anne: Oğlum canlı cenaze

Okulda dövülen Murat yatağa bağımlı kaldı! Akranına verilen ceza
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün son durumu belli oldu! Derbide oynayacak mı?

Derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu
Hadise, Ara Beni'nin başarısını özel videoyla kutladı

Hadise'den 100 milyonluk kutlama
Batman'da aynı mahallede bir gün arayla iki şüpheli ölüm

Yer: Batman! Aynı mahallede bir gün arayla iki şüpheli ölüm