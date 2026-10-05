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Arap Koalisyonu, Hudeyde'de Husi hedeflerini vurup deniz mayınlarını imha etti

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Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Hudeyde'de Husilere ait askeri noktalara operasyon düzenlendiğini duyurdu. Maliki, silah depoları, patlayıcı yüklü botlar ve deniz mayınlarının imha edildiğini, Kızıldeniz'in güneyinde saldırı planının engellendiğini belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Yemen'in batısındaki liman kenti Hudeyde'de Husilerin silah depolarını, patlayıcı yüklü botlarını ve deniz mayınlarını imha ettikleri bir operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilere karşı yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü, koalisyonun deniz kuvvetlerinin Hudeyde'de Husilere ait askeri noktaları hedef aldığı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kızıldeniz'in güneyinde bir saldırı planını engellediklerini belirten Maliki, silah depolarını, patlayıcıların bulunduğu botları ve deniz mayınlarını imha ettiklerini kaydetti.

Maliki, düzenledikleri operasyonun Babulmendeb Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini koruma hedeflerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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