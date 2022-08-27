Antik Mısır'ın tarihine ışık tutan tarihi mezarlık: Beni Hasan
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Mısır'ın el-Minye kentinin güneyindeki Mısır el-Vusta bölgesinde yer alan yüzlerce yıllık Beni Hasan Mezarlığı tarihe ışık tutmaya devam ediyor.
Mısır'ın el- Minye kentinin güneyindeki Mısır el-Vusta bölgesinde yer alan yüzlerce yıllık Beni Hasan Mezarlığı tarihe ışık tutmaya devam ediyor.
Milattan önce farklı asırlarda yaşamış olan önemli şahısların mezarlarına da ev sahipliği yapmış olan tarihi mezarlık, mimari yapısı ve duvarlarındaki cezbedici tasvirleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Kaynak: AA / Adam Abdullftah - Güncel