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Antalya Serik'te yalnız yaşayan kadın evinde hareketsiz bulundu, hastanede öldü

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Antalya Serik'te yalnız yaşayan kadın evinde hareketsiz bulundu, hastanede öldü
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Antalya'nın Serik ilçesinde yalnız yaşadığı evinde rahatsızlanarak 112'yi arayan kadın, sağlık ekiplerince hareketsiz bulundu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kadının evinde beslediği 18 kedi belediye ekiplerince hayvan bakımevine götürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde yalnız yaşadığı evinde hareketsiz halde bulunan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Belek Mahallesi'ndeki evinde kedileriyle yaşayan Gamze Tüzin (40) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak rahatsızlandığını bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, kadını hareketsiz halde yerde buldu.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın, kurtarılamadı.

Tüzin'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hayvansever kadının evinde beslediği 18 kedi ise belediye ekiplerince hayvan bakımevine götürüldü.

Kaynak: AA
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