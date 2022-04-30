Antalya florasının ada çayı 'Turgut' ve 'Uysal' tescillendi

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - TARIMSAL Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce desteklenen Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) bünyesinde yetiştirilen içimlik ve yağlık ada çayları, 'Turgut' ve 'Uysal' adıyla tescillendi.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki BATEM bünyesindeki Gıda Teknolojisi ve Tıbbi, Aromatik Bitkiler Bölümü'nde 2008-2019 yıllarında yürütülen türlerin ıslahı çalışmaları kapsamında kent florasında yetiştirilen 2 çeşit ada çayı, BATEM adına tescil edildi. Üretimi yapan Ziraat Mühendisi Fatma Uysal Bayar, her 2 ada çayı hakkında bilgi verdi.