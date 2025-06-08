Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi
Haber Videosu

Antalya'nın Kemer yolundaki tünel girişinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında "Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.

Antalya'da sol şeride geçmek isteyen otomobil ile arkasından gelen iki motosikletin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Antalya- Kemer kara yolunda seyir halindeki otomobil sağ şeritten sol şeride geçmek istediği sırada, arkadan gelen iki motosikletle çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Can pazarının yaşandığı kazada yaralıların yardımına yoldan geçen diğer sürücüler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, trafik ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler motosikletlerden birinde bulunan Mustafa K. (20) ve Aden Nisa B.'nin (21) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer motosiklette bulunan M.Ö.D. (20) ve E.E. (18) ile otomobilde bulunan S.A. (33) ve S.A. (23) ise yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINDI

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Trafikte seyreden diğer sürücülerin ifadesine de başvurulduğu öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN UYARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaza anı mobese görüntüsüne yer verdi. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Kurban Bayramı'nın 3. günü (bugün) 2 ocağa daha maalesef ateş düştü. Otomobil, Antalya istikametinden Kemer'e seyir halindeyken girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi. Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. (20) ve yolcu konumundaki A.N.B. (21) olay yerinde maalesef hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada otomobil ve diğer motosiklette bunulan 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi.

Kaza anı görüntüsünde ise otomobilin sağ şeritten sol tarafa doğru dönüş yapmak istediği sırada arkadan gelen motosikletlerden birinin çarpması, ardından gelen diğer motosikletin ise kazaya karıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Nedeni cinler mi? Define avcılarının neden öldüğünü gösteren en iyi video

Definecilerle ilgili şehir efsanesini bitiren görüntü
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu verildi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Çağrı Yüksel:

Bu şahsa ehliyeti veren okulu kapatcaksınız böyle mi öğretyosunuz insanlara araba sürmesini araba sürünce iş bitmiyor Kuralları bilmiyene ehliyet verilmez torpil varsa o başka bol bol kasap yetiştirmiş siniz!!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.