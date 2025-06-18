Antalya'da Trajik Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Trajik Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araç sulama kanalına düştü. Araçta bulunan sürücü Raşit Akdeniz ve akrabası Ali Uyanık, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Raşit Akdeniz'in (46), akrabası Ali Uyanık'ı (70) evine götürürken kullandığı cip, kontrolünden çıkıp sulama kanalına düştü. Araçtan çıkamayan Akdeniz ve Uyanık, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Kaymaz Caddesi Nergizlik mevkisinde gerçekleşti. Raşit Akdeniz'in yönetimindeki 07 AAK 810 plakalı cip, kontrolden çıkıp yaklaşık 120 santimetre derinliğindeki sulama kanalına yan düştü. Araçtaki sürücü Raşit Akdeniz ile yolcu Ali Uyanık araçtan çıkamadı. İhbarla bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı Raşit Akdeniz ve Ali Uyanık'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Raşit Akdeniz'in akrabası olan Ali Uyanık'ı evine götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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