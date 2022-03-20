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Antalya'da otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu

AA - Gülsem Adam - Güncel
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Antalya'da otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu.

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu.

Aktoprak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde ormanlık alana yakın yerde 34 SZ 8305 plakalı otomobilin yol kenarına terk edildiğini fark eden bir grup genç aracı kontrol etti.

Otomobilin bagajında bir erkeğin hareketsiz olduğunu gören gençler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, bagajdaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı, otomobilin yakınındaki ormanlık ve tarım alanlarında arama yaptı.

Olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin 42 yaşındaki Nurettin Demir'e ait olduğu ve ilk incelemede darbedilerek öldürüldüğü öğrenildi.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Antalya, Kepez, Güncel, Haberler

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