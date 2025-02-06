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Antalya'da Orman Yangını Çıktı

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Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Fırtınanın etkisiyle alevler hızla yayıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sarısu Mahallesi Tünektepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kentte etkili olan fırtınanın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Antalya'da Orman Yangını Çıktı
Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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