Antalya'da kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başlatıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, mantar aramaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Erenkaya Mahallesi'nde sabah erken saatlerde kuzugöbeği mantarı aramaya çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Dündar Yaman için yakınları kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri, Yaman'ın bulunması için mahalle civarında arama çalışması başlattı.

Yaman'ın bulunması için arazide çalışmalar sürerken, AFAD ekiplerinin de arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yolda olduğu öğrenildi.