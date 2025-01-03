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3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin

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Antalya'da çalıştığı iş yerinde 3 gün işkence görüp, depoya kilitlenen, dişleri kırılan, hamam böceği yedirilen Vedat Kurt (22), "11 duruşma görüldü ve herhangi bir karar alınmadı. Yıllardır bu olayla uğraşıyorum. Her şey ispatlı ve delilli. Şahıslar belli olduğu halde serbestler. Artık bir karar verilsin ve suçlular cezasını çeksin" dedi.

Antalya'ya dönüp aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim eden Kurt'un iddiasına göre; A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi. 3 gün farklı işkencelere maruz kalan Kurt'un dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak hamam böceği yedirildi.

Şüpheliler, yaptıklarını da cep telefonuyla kaydetti. Depoda kilitli tuttukları Vedat Kurt'un durumunun kötüye gittiğini fark eden şüpheliler, iddiaya göre yaralarının iyileşmesini bekledi. Aynı iş yerinde çalışmayı sürdüren Vedat Kurt, şüphelilerin cep telefonundan, kendisine işkence yapılırken kaydedilen fotoğrafları alarak kaçtı. Kurt, daha şüphelilerden şikayetçi oldu.

3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin

DAVA AÇILDI

Şüpheliler hakkında Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 11'inci duruşmasında, sanık avukatları suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Vedat Kurt'un tedavi gördüğü tüm sağlık kuruluşlarının isimlerinin mahkemeye sunulmasına ve raporların adli tıp kurumuna gönderilmesine, sanıkların tutuklanmaları ve adli kontrol altına alınmaları talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin

"HERKES EVLADINI BENİM YERİME KOYSUN"

İşkenceye ait tüm delillerin bulunduğunu ve sanıkların serbest olduğunu belirten Vedat Kurt, "Antalya'da işkence görmüştüm. 11 duruşma görüldü ve herhangi bir karar alınmadı. Yıllardır bu olayla uğraşıyorum. Her şey ispatlı ve delilli. Şahıslar belli olduğu halde serbestler. Vicdanı olanlara sesleniyorum. Herkesin evladı var. Ne yazık ki ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Herkes evladını benim yerime koysun. Şanlıurfa'da Adli Tıp raporu aldım. Dosyamıza işlemedi. İstanbul'a gittim, sonuç alamadım. Hukuka güveniyorum. Artık bir karar verilsin ve suçlular cezasını çeksin" dedi.

3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (43)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Ne yaptında kardeş bu hale geldin suçunu birde anlatsaydın da ona göre yorum yapsaydık bizde.

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Haber YorumlarıBabilya :

insanlktan çıkmış insanda vicdan kalmamışır.

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Haber YorumlarıASar Gnc:

evet burasi Türkiye suclular disarda normal.

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Haber YorumlarıHalil Kurdal:

Kardeşim İşin başında yanlış yapmışsın senin Adalet saraylarında avukatlarla hakimlerle ne işin var Esra Erol'a git Müge Anlı'ya git televizyon açık Sonuçta Burası Türkiye Burada zengin değilsen senin hukukun yok ki

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Haber YorumlarıHasan Polat:

Bundan ne ögrendik? Sende bi adam tutup aynisinin bir fazlasini onlara yaptiracaksin ve sende ellerini kollarini sallayarak ( : dolasacaksin, bu kadar basit. Bu cogu islemis suclar icin gecerli.

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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Adalet yokken neyin adaletini arıyorsun yazık vallahi şu duruma

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Haber Yorumlarımasteng aston:

Bunu yapanlar serbest...ama yuzde 20 hala memnun ulkeden

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Haber Yorumlarıali ihsan karakuzu :

birileri türk adalet sistemini baltalıyor

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Haber YorumlarıMetin Korkmaz:

bu şeytanın avukatlarini kim koruyacak öbür tarafta birde davayı kabul ettmemiş ler

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

şöyle iyi bi hakime, savcıya denk gelmemişsin kardeş

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