Antalya'da İş Yeri Yangını: 1 Ölü, 2 Yaralı, 1 Gözaltı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangın sonrası kundaklama şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yeri yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Varlık Mahallesi'nde 2 Ocak'ta gece 3 katlı binanın zemin katındaki spot dükkanında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında Mete Durupınar hayatını kaybetti, Ahmet Özen ile Lokman Derya Yılmaz yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.
Gözaltına alınan Ufuk B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.