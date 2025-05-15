Antalya'da Engelliler Haftası Kapsamında Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Antalya'da Engelliler Haftası Kapsamında Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi
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Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen törende 52 özel bireye temsili askerlik yaptırdı. Törende yemin eden bireyler, coşkuyla askerlik görevlerini tamamlayarak terhis belgelerini aldı.

Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik ve yemin töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, komutanlıkta gerçekleştirilen törende, 52 özel birey bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirerek silah ve bayrak üzerine yemin etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, yaş kütüğüne plaket çakıldı ve "Bayrak" adlı şiir okundu.

Yemin töreninin ardından özel bireyler coşku ve gururla askerlik görevlerini tamamladı.

Törene, Vali Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Gürkan Erken, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, özel bireyler ve aileleri katıldı.

Şahin, törenin ardından temsili askerlik görevini tamamlayan özel bireylere terhis belgeleri ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Program, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz'ın konuşması ve tören geçişiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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