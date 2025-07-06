Antalya'da Aslan Tüfekle Vurularak Öldürüldü

Antalya'da Aslan Tüfekle Vurularak Öldürüldü
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Manavgat'taki hayvan parkından kaçan aslan, bir kişiyi yaraladıktan sonra avcılar tarafından vurularak öldürüldü. Yaralanan süleyman Kır, hastaneye sevk edildi ve olay anını anlattı.

ASLAN TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki kafesinden kaçtıktan sonra Süleyman Kır'ı ağır yaralayan aslan, yeri tespit edildikten sonra avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Aslanın tarlada uyurken yaraladığı Süleyman Kır, Manavgat'taki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ASLANLA MÜCADELESİNİ ANLATTI

Olay anını anlatan Kır, "Sabah 05.00 sıralarında fısıltı sesi geliyordu, üstümdeki battaniyeyi kaldırdığımda aslan üstüme çöktü. Mücadele ettik, boğuştuk, 'Kimse yok mu' dedik. Baldırlarımdan, boynumdan ısırırken tam o sırada boynunu elime geçirdim sıktım. O ara kaçtı biraz. Çocuk parkı olmayan yere hayvanat bahçesi yapıyorlar. Kenarında ne güvenlik var bir şey var. Bunların sorumlularından tek tek davacı olacağım. Biraz güçlü olmasaydım şu an ben yoktum. Kendimi savunmasaydım gittiydim. Kim verecek bunun hesabını. Otobanın kenarına hayvanat bahçesi olmaz. Hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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