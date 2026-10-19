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Antalya Alanya'da 15 milyon avroluk senet şantajı iddiasında 8 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya Alanya'da bir kişinin kaçırılıp ailesine şantajla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. N.H. ifadesinin ardından serbest bırakılırken 7 zanlı adliyeye sevk edildi, adreslerde 2 silah ile çok sayıda çek ve senet bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaçırma ve şantaj yoluyla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede yaşayan H.G'nin dağlık alana kaçırıldığı, ailesine şantaj yapılarak 15 milyon avro tutarında senet imzalatıldığı ve H.G'nin olaydan iki gün sonra serbest bırakıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İncelemelerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, silahlı yağma, adam kaçırma ve senet suçlarından şüpheli kadın M.O ile S.G, V.T.T, Z.G, T.C.A, M.E, Ş.B.A. ve N.H'yi ev ve iş yerlerinde gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 silah ile başka mağdurlara ait, zorla imzalatıldığı belirtilen çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Şüphelilerden N.H. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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