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Ankara Haymana'da traktörden düşen 12 yaşındaki çocuk mibzerin altında kalarak öldü

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Ankara'nın Haymana ilçesinde babasıyla bindiği traktörden düşen 12 yaşındaki çocuk, tarlada ekim sırasında mibzerin altında kalarak ağır yaralandı. Haymana Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk kurtarılamadı, cansız bedeni otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ANKARA'nın Haymana ilçesinde traktörden düşerek mibzerin (tohum ekim makinesi) altında kalan ve ağır yaralanan 12 yaşındaki Ayşegül Güleşci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün Haymana ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. Babasıyla birlikte traktöre binen Ayşegül Güleşçi, tarlada ekim yapıldığı sırada traktörden düştü. Traktörün arkasına bağlı mibzerin altında kalan Ayşegül, ağır yaralandı. Babası tarafından otomobille Haymana Devlet Hastanesi'ne götürülen Ayşegül, kurtarılamadı. Güleşçi'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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