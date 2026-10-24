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Ankara Haymana'da mibzerden düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Ankara'nın Haymana ilçesinde tarlada mibzerin arkasında oturan 12 yaşındaki çocuk, düştükten sonra silindirin altında kaldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Haymana Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde mibzerden (tohum ekim makinesi) düşerek, silindirin altında kalan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gültepe Mahallesi'nde tarlada ekim sonrası mibzerin arkasında oturan Ayşegül Güleşci (12), bulunduğu yerden düşerek silindirin altında kaldı.

Ağır yaralı olarak Haymana Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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