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Ankara gündem haberleri... Güdül Belediye Başkanı Yalçın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki'yi ziyaret etti

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Ankara gündem haberleri... Güdül Belediye Başkanı Yalçın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki'yi ziyaret etti

Ankara haberi... Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'yi ziyaret etti.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'yi ziyaret etti.

Başkan Yalçın, yaptığı açıklamada, ziyarette Bakan Yardımcısı Tiryaki'ye ilçelerinde yapılacak çalışmalar ve Sorkun Mahallesi'nde bulunan orman varlığı ile ilgili bilgi verdi.

Yalçın, Bakan Yardımcısı Tiryaki'yi ilçelerine davet etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Muzaffer Yalçın Veysel Tiryaki Güncel Haberler

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