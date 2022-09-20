Ankara gündem haberleri... Güdül Belediye Başkanı Yalçın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki'yi ziyaret etti Güncel Haberler Ankara haberi... Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'yi ziyaret etti. Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'yi ziyaret etti. Başkan Yalçın, yaptığı açıklamada, ziyarette Bakan Yardımcısı Tiryaki'ye ilçelerinde yapılacak çalışmalar ve Sorkun Mahallesi'nde bulunan orman varlığı ile ilgili bilgi verdi. Yalçın, Bakan Yardımcısı Tiryaki'yi ilçelerine davet etti. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Tonbak Muzaffer Yalçın Veysel Tiryaki Güncel Haberler

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