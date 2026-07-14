Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Şüpheli Tutuklandı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yaptıkları öne sürülen 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde ticareti ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını alenen özendiren yayınlar yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdikleri belirlenen 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 77 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 76'sı mevcutlu olarak Başsavcılığa sevk edildi.

Başsavcılık, şüphelilerden üçünün savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını, kalan 73 şüpheliden 21'inin adli kontrol, 52'sinin ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini bildirdi.

Sulh ceza hakimliği, adli kontrol talebiyle sevk edilen 21 şüphelinin tamamı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Tutuklama talebiyle sevk edilen 52 şüpheliden 31'i tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Başsavcılık açıklamasında, firari durumdaki şüpheliler ile halen cezaevinde bulunan bazı şüpheliler yönünden soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA