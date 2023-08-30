Ankara'da Otomobilde Gizlenmiş 1 Kilo Eroin Ele Geçirildi
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ANKARA'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, hoparlör boşluğuna gizlenmiş 1 kilo 10 gram eroin ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.
ANKARA'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, hoparlör boşluğuna gizlenmiş 1 kilo 10 gram eroin ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı sonrası harekete geçti. Tespit edilen otomobil, dün saat 18.00 sıralarında Ankara- Ayaş yolu Yenikent girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, hoparlör boşluğuna gizlenmiş 1 kilo 10 gram eroin ele geçirildi. Sürücü M.G. gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel