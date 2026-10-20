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Ankara'da jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yasa dışı sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere operasyon düzenledi. Operasyonda 1 tabanca, 9 fişek, 2 dedektör ve 29 kazı malzemesi ele geçirilirken, 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Başkentteki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı şekilde sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 9 fişek, 2 dedektör, 29 muhtelif kazı malzemesi ele geçirilirken, yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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