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Ankara'da jandarma operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 165 kişi yakalandı

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Ankara'da JASAT koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 165 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi de yer aldı; yakalanan 165 kişi adli makamlara sevk edildi.

Ankara'da jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 165 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi, 10-20 yıl arasında hapis cezası bulunan 7 kişi, 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 19 kişi, 2-5 yıl arasında hapis cezası bulunan 60 kişi, 2 yılın altında hapis cezası bulunan 77 kişi yakalandı.

Yakalanan 165 kişi adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
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