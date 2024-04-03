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Ankara'da İstinat Duvarı Çöktü, İşçi Hayatını Kaybetti

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Ankara'da moloz kaldırma çalışmaları sırasında çöken istinat duvarının altında kalarak ölen işçi Rasim Yılmaz (18), Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

Yılmaz'ın cenazesi ilçeye bağlı Öğürlü Mahallesi'ne getirildi.

Öğürlü Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz, mahalle kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Yılmaz'ın yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Ankara'da 1 Nisan'da GMK Bulvarı üzerinde yıkımı yapılan bir binanın molozlarını kaldırma çalışmaları sırasında kullanılan kepçenin müdahalesiyle istinat duvarı çökmüş, çökme sırasında enkaz altında kalan işçi Rasim Yılmaz hayatını kaybetmiş, cenazesine ise ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Rasim Yılmaz Vezirköprü Samsun Ankara 3.Sayfa Güncel Haberler

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