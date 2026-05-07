Ankara'da boşandığı eşini uzaklaştırma kararına rağmen takip eden şüpheli tutuklandı

Ankara'da mahkeme kararına rağmen elektronik kelepçesini kırdığı ve boşandığı eski eşini ısrarlı takip ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 30 Nisan'da mağdur E.Ö'nün, boşandığı eski eşi M.Y.B. hakkında, elektronik kelepçeyle takip kararına rağmen elektronik kelepçesini kırdığı ve ısrarlı takip ettiği iddiasıyla başsavcılığa başvurmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüpheli hakkında Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğince 5 Mayıs'ta "ısrarlı takip" suçundan yakalama emri çıkartılmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, Ankara Batı Aile Mahkemesine de M.Y.B. hakkında tedbir kararının ihlaline yönelik bildirimde bulunulduğu ve müşteki E.Ö'nün acil koruma talebinin iletildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ankara Batı 1. Aile Mahkemesinin, M.Y.B. hakkında E.Ö'ye 500 metre yaklaşmamak koşulu ile elektronik kelepçe tedbiri uygulanmasına yönelik tedbir kararının da bulunduğu aktarıldı.

Şüpheli M.Y.B'ye 3 Mayıs'ta elektronik kelepçe takıldığı belirtilen açıklamada, M.Y.B'nin bugün yakalanarak gözaltına alındığı ve çıkarıldığı Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğince "kamu malına zarar verme" ve "ısrarlı takip" suçlarından tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

