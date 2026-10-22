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Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda 38 şüpheliden 19'u tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 19'u tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

ANKARA'da Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 19'u tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında 19.10.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 19'u hakkında tutuklama, 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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