Ankara'da '2. Geleneksel Kurban Güzellik Yarışması' yapıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "2. Geleneksel Kurban Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Kurban Kesim ve Satış Tesisi'ndeki yarışmaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan jüri olarak katıldı.

Karakaya, buradaki konuşmasında, yarışların yapıldığı alanın çok fonksiyonlu, tarım ve hayvancılığa hizmet edebilecek bir yer olduğunu belirtti.

Kurban Kesim ve Satış Tesisi'nde uluslararası tarım fuarlarının yapıldığını vurgulayan Karakaya, "Ankara'nın geneline hitap eden bir tesis. Gölbaşı, ekonominin tüm sektörlerini içeren bir yapıda ama tarım açısından son derece önemli bir yerdir. Biz siyasetçiler olarak Türk tarım ve hayvancılığı için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Şimşek de kurbanlıklar arasında güzellik yarışması yaparak çiftçiyi teşvik etmek, onlara moral motivasyon vermek istediklerini dile getirdi.

Her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu tesisimizi Türkiye'mize, Ankara'mıza ve Gölbaşı'mıza hizmet etmek amacıyla yaptık. Eylülde kesimhaneyi de başlatıyoruz. Et entegre tesisimizin projesi bitti. Allah nasip ederse Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun destekleriyle bir sonraki bayrama kadar hayata geçirmiş olacağız. İçinde soğuk hava depoları, satış reyonları, her şey olacak."

Yarışmada Cevdet Akça'nın "Asil" isimli kurbanlığı birinci, İrfet Bozkent'in "Kral" adlı kurbanlığı ikinci, Kadir Talha Aslan'ın "Malazgirt" isimli kurbanlığı üçüncü oldu.

Programda, dereceye giren hayvanların sahipleri altınla ödüllendirildi, Anadolu Esintileri Folklor Ekibi de gösteri sundu.