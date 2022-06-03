Ankara'da 100 çevre fotoğrafı 'Çevre Haftası' için sergide - Haberler

Ankara'da 100 çevre fotoğrafı 'Çevre Haftası' için sergide

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD), çevre ve doğa alanındaki ödül alan kareler dahil 100 fotoğrafı '1-7 Haziran Çevre Haftası' için sergiledi.

Kızılay Metrosu Sergi Salonu'ndaki açılışa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ve TFMD Başkanı Rıza Özel katıldı. Sergide TFMD Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda çevre ve doğa alanında ödül alan, bakanlığın Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) Fotoğraf Yarışması'nda derece alan ve bakanlık tarafından sergilenmesi istenilenlerin de yer aldığı 100 fotoğraf yer aldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Demirtaş ile Özel, sergideki fotoğrafları inceledi.

Görüntü dökümü:

- Açılış töreni

- Bakan Yardımcısı Demirtaş'ın konuşması

- TFMD Başkanı Özel'in konuşması

- Sergi gezisi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Vuslat AY- Celal ATALAY/ ANKARA,