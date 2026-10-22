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Ankara Çankaya'da iş yerine silahlı saldırıya karışan 5 şüpheli tutuklandı

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açılması olayına karışan 5 şüpheli tutuklandı. Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açılması olayına karışan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda, bir şüphelinin silahla iş yerine ateş ettiği anları videoya kaydettiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, videodaki şüpheli ve onunla hareket ettiği tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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